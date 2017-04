Josef Pánek:

Láska v době globálních klimatických změn





Hlavní hrdina cestuje na konferenci do Indie a ve slumu si vyfotí indickou dívku v džínách. Ta ho požádá, aby fotku smazal a on tak učiní. Zanedlouho ji potká na konferenci a zjistí, že je vědkyně. Bude jejich vzájemná přitažlivost tak silná, aby překonala i kulturní rozdíly?

Argo, 160 stran, 248 Kč.

Robert Harris:

Otčina





Berlín 1964. Německo válku neprohrálo a připravuje se na oslavu 75. narozenin Hitlera. Detektiv March, stojící stranou nacionálně socialistického běsnění, se snaží zjistit pravdu o přibývajících mrtvolách bývalých vysokých nacistických funkcionářů… Čte Jiří Vyorálek.

Radioservis, CD, 349 Kč

Sarah Pinboroughová:

Ví o tobě





Louise opustil manžel kvůli jiné, a tak se jediným mužem v jejím životě stal její syn. Všechno se však změní, když se objeví David, mladý, úspěšný a okouzlující. Jenomže je to opravdu ten muž, za kterého se vydává?

Metafora, přeložila Hana Sichingerová, 304 stran, 299 Kč

Stephanie Oakesová:

Posvátné lži Minnow Blyové





Keviniáni připravili sedmnáctiletou Minnow o všechno: o dvanáct let života, o její rodinu, o schopnost důvěřovat. A když se vzepřela, vzali jí i ruce. Teď je jejich Prorok mrtvý a celá osada spálená na popel. Detektivovi z FBI je zřejmé, že o tom Minnow něco ví, ale ona mlčí.

Host, přeložila Alžběta Kalinová, 400 stran, 329 Kč

John Connolly:

Vlk v pasti





S mainským městečkem Prosperous je něco v nepořádku. Jenže zlo, které ho má v moci, je silnější, než si detektiv Charlie Parker dokázal představit. A to zlo usiluje o jeho život.

BB art, přeložil Martin Verner, 352 stran, 299 Kč

Emil Hruška:



Stíny nad Belgií





Teroristické útoky oživily diskuse o Belgii jako zemi původu islámských teroristů a také o liknavosti bezpečnostních složek. Odkrývají se ale i jiná temná místa z belgické minulosti: dodnes neodhalená teroristická tzv. banda vrahů z Brabantska či případ pedofila Dutrouxe.

Nakladatelství Epocha, 140 stran, 149 Kč

Ladislav Bezděk:

Nepraktův erotický depozitář





Připomínka humoru Jiřího Wintra-Neprakty, který po léta pracoval s prvky erotické kresby. A dokáže stále oslovovat milovníky života.

Sláfka, 160 stran, 499 Kč

Tony Akins, Brian Azzarello, Cliff Chiang:

Wonder Woman 2: Odvaha





Zavítejte do nejhlubších útrob podsvětí či do výšin samotné hory Olymp ve velkolepém, hororově laděném eposu. Wonder Woman by udělala cokoliv, aby zachránila život (a duši) lidem, kteří jsou jí drazí. Teď si kvůli tomu musí projít peklem. A zpět. Doslova.

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 144 stran, 399, 599 i 999 Kč

Anthony Del Col, Conor McCreery:

Assassin’s Creed: Zapadající slunce





Pro Charlottu De La Druzovou už není cesty zpět. Noří se hlouběji do tajemného společenství Bratrstva asasínů - a ještě dál do vlastních genetických vzpomínek. Vodítko z minulosti ji přivádí až do srdce Incké říše... těsně před jejím pádem!

Crew, přeložil Martin Antonín, 128 stran, 329 Kč