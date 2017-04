Petr Dvořák je bývalý generální ředitel TV Nova. Vystudoval ČVUT a spoluzaložil například P.R. agenturu B.I.G., od roku 1993 spolupracoval se skupinou PPF. Do Novy přišel spolu se vstupem PPF v roce 2002 a stal se jednatelem firmy. Generálním ředitelem byl jmenován v květnu 2003 po odvolání Vladimíra Železného a zůstal v něm i poté, co Novu koncem roku 2004 koupila americká mediální společnost CME.

V roce 2011 byl Dvořák poprvé zvolen generálním ředitelem České televize.

Poražený protikandidát Martin Konrád

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Dvořák ve svém kandidátském projevu uvedl, že hodlá navázat na své dosavadní působení. Slíbil pro další období kontinuitu v podobě hodnot, finanční i provozní stability a také stabilní manažerské vedení veřejnoprávní instituce.

Staronový ředitel chce zachovat bezplatný příjem kanálů ČT po přechodu pozemního vysílání na standard DVB-T2 a zaměřit se na nová média. V původní tvorbě ČT vidí největší prostor v dramatické tvorbě. Chce klást důraz na historická témata, úspěšné komediální série a zmínil výrobu výpravného seriálu pro děti. Chce jít také cestou mezinárodních koprodukcí.

Ve zpravodajství se chce zaměřit na poskytování ověřených důvěryhodných informací. Plánuje otevřít nové zahraniční zpravodajské posty i dostavbu budovy zpravodajství. ČT by se také měla stát dostupnou vzdělávací platformou pro všechny věkové skupiny, chystá založení divácké rady nebo ombudsmana ČT. V rámci přechodu na standard DVB-T2 by podle Dvořáka měla ČT získat dva multiplexy místo stávajícího jednoho. Umožnilo by jí to například paralelní vysílání sedmi zpravodajských relací z jednotlivých studií. Nově by měla vzniknout studia v Ústí nad Labem a Plzni.

Nový ředitel veřejnoprávní televize by měl nastoupit od 1. října. Kandidáti na funkci musí mít vysokou školu a manažerské schopnosti. Zkušenosti z médií jsou výhodou. Uchazeči předložili svou koncepci rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné služby. Na vítězi se musí vždy shodnout deset radních z patnácti.

Do finále volby postoupilo z 12 kandidátů 5, například bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník a ekonom Petr Vinklář.