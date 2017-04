Přehled festivalů JamRock

8. až 11. 6., Žamberk Tomáš Klus, Aneta Langerová, Mandrage, Mig 21, Traktor aj. Aerodrome Festival 11. 6., Praha Linkin Park, Simple Plan, Enter Shikari, Royal Republic aj. Votvírák 16. až 18. 6., Milovice Team, Miro Žbirka, Xindl X, Wohnout, Vypsaná fixa aj. Metronome Festival Prague 23. a 24. 6., Praha Sting, Kasabian, Young Fathers, Birth Of Joy, Lenny, David Koller aj. Fingers Up 30. 6. až 1. 7., Mohelnice Lake Malawi, Priessnitz, The Ghost of You aj. Rock for People 4. až 6. 7., Hradec Králové Paramore, Die Antwoord, Evanescence, Matodon, Cage The Elephant aj. Beats for Love 5. až 8. 7., Ostrava Fatboy Slim, Zatox, Sigala, Mark Reeve aj. Mighty Sounds 14. až 16. 7., Tábor Gogol Bordello, Agnostic Front, Ignite, Dubioza Kolektiv aj. Hrady.cz víkendy od 14. 7. do 2. 9., Točník-Žebrák, Kunetická Hora, Švihov, Veveří, Bouzov a další Tomáš Klus, Anna K., Richard Müller, Olympic, Mig 21, Horkýže Slíže aj. Colours of Ostrava 19. až 22. 7., Ostrava Imagine Dragons, Norah Jones, Atl-J, Midnight Oil, Birdy, Jamiroquai, LP aj. Benátská! 27. až 30. 7., Liberec Status Quo, Team, Alice, Čechomor, Jasná páka aj. Moravafes 28. a 29. 7., Tvrdonice u Břeclavi Mňága a Žďorp, Sebastian, Pavel Callta, No Name, Slza aj. Šternberský kopec 29. 7., Šternberk Support Lesbiens, Turbo, Tublatanka, Thom Artway aj. Sázavafest 3. až 5. 8., Světlá nad Sázavou Thomas Anders, Ruslana, Čechomor, Atmo Music, Xindl X, Jelen aj. Brutal Assault 9. až 12. 8., Jaroměř Trivium, Morbid Angels, Overkill, Masters Hammer, Samael aj. Hip-Hop Kemp 17. až 19. 8., Hradec Králové Jedi Mind Tricks, Kontrafakt, D. I. T. C., Rejjie Snow aj. Brod 1995 19. 8., Český Brod Horkýže Slíže, Čechomor, Jelen, Michal Prokop, Iné kafe aj. Rock for Churchi 25. a 26. 8., Vroutek u Podbořan Irie Révoltés, Tata Bojs, J. A. R., Ky-Mani Marley, Gaia Messiah, Vypsaná fixa aj.