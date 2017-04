Kolekce nabídne záznam koncertu, který se konal v červnu loňského roku v birminghamské Genting Areně v National Exhibition Centre.

Formace na něm vystoupila v sestavě Ritchie Blackmore (kytara), Ronnie Romero (zpěv), David Keith (bicí), Bob Nouveau (baskytara), Jens Johansson (klávesy), Candice Night a Lady Lynn (doprovodné vokály). Live In Birmingham 2016 přinese patnáct skladeb, mezi nimiž budou i Soldier Of Fortune, Burn, Catch The Rainbow, Mistreated, Since You Been Gone, Smoke On The Water, Stargazer nebo Child In Time.

Skupina loni v červnu vystoupila také dvakrát v Německu a z koncertů zveřejnila v listopadu DVD nazvané Memories In Rock.