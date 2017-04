Kapela Paramore, v jejímž čele stojí zpěvačka Hayley Williamsová, dorazí do Hradce Králové vyzbrojená nejen svými největšími hity, ale představí i kousky ze svého zbrusu nového alba After Laughter, které vyjde 12. května.

K tvůrčímu tandemu energické zpěvačky a kytaristy Taylora Yorka se na něm po sedmileté pauze vrací bubeník a spoluzakladatel kapely Zac Farro, se kterým se představí na královéhradeckém festivalu. Vystoupili na něm již v roce 2011.

Paramore vznikli v roce 2004 ve Franklinu ve státě Tennessee. Po debutovém albu All We Know Is Falling (2005) vydali kolekce Riot! (2007), Brand New Eyes (2009) a Paramore (2013), přičemž s tou poslední se jim podařilo pokořit americký žebříček. Kromě toho vydali i dvě živé nahrávky a pět EP. Na kontě mají jednu cenu Grammy, pět Kerrang! Awards, jednu MTV Europe Music Award či tři NME Awards.