Na dalších albech však svou pozici neudržel, a bylo-li například druhé dílko All The Last Soul v roce 2007 očekáváno s dychtivostí a netrpělivostí, páté studiové album The Afterlove, jež vyšlo před pár dny, dychtivě vyhlížel málokdo.

Blunt na něm pokračuje v odhánění své minulosti. Činí tak bez rozmáchlých gest, byť se mu nalepila na paty. Útočiště hledá ponejvíce v inspiraci Edem Sheerenem, který se na albu nejen osobně podílel, ale některé písně jako by se dotýkaly jeho výrazu a umělecké nálady. Markantní je to v Make Me Better, kterou produkoval, či v Californii.

Obal nového alba

FOTO: Warner Music

Blunt se obklopil i řadou dalších spolupracovníků a sáhl například po stylu house či z nostalgie zařadil tklivé balady. Podstatný je však jeho pěvecký výraz, jenž stojí za tím, že celé album je ve svém celkovém vzezření trochu monotematické.

Blunt měl možná přijmout svou autorskou i interpretační přirozenost a stavět na nich. Obklopit se davem producentů i spoluautorů nic zásadního nepřineslo.

James Blunt: The Afterlove Warner Music, 36:39

Celkové hdnocení: 60 %