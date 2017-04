Neokoukané hudební projekty jako Ghost of You, Jakub Ondra, I Love You Honey Bunny, Shizzle Orchestra či ROLE doplní také zkušenější Green Smatroll nebo Bratři.

Program proběhne ve Vagonu, klubu FAMU, Rock Café a Chapeau Rouge. V posledním jmenovaném prostoru se koná noční afterparty, kde mají vystoupit třeba AhZ. feat. Filip Markes či Kan-Jacca a dubstepové fanoušky potěší Chik, Hlava a Low Tact.

„Díky velkému úspěchu loňského Student Festu, jsme se rozhodli vyslyšet přání studentů a výrazně rozšířit doprovodný program a to na celý týden. Myslím, že to své si najde opravdu každý – můžete se přijít pobavit s Jankem Rubešem na téma občanské společnosti, probrat s Martinem Přikrylem politický marketing a manipulaci, vyzkoušet si videomapping pod vedením KinocirKus či se naučit s analogovým synťákem přímo od Ventolina,“ dodal za organizátory Martin Šolc.

Lístky za sníženou cenu pro studenty do 26 let jsou v předprodeji v síti GoOut za 120Kč a na místě za 150 Kč.