Příroda působí fotogenicky na všech kontinentech

Veronika Souralová, stojící v čele pražského Czech Photo Centre, ve kterém do 14. května probíhá výstava Czech Nature Photo, vysvětlila motivaci ke vzniku expozice šesti fotografů, věnujících se zobrazování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Na vernisáži zdůraznila, že člověk je nedílnou součástí světa, a díky těmto snímkům by si to měl uvědomit.