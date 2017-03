Sedmá řada opět přitahuje pozornost miliónů fanoušků po celém světě. Čekání na ni bylo tentokrát mimořádně dlouhé. Má mít sedm dílů, které líčí „mrazivou a neutěšenou cestu“ hrdinů. Hlavní tvůrci David Benioff a Dan Weiss ale nechtějí prozradit děj předem.

Fantasy, která se odehrává na mýtickém kontinentu, měla v uplynulých sedmi ročnících nejen rekordní sledovanost, dostala také enormní množství Emmy a Zlatých glóbů. Server IMDB uvádí, že Hra o trůny posbírala dohromady za všechny roky 240 různých ocenění pro herce, režiséry, scenáristy a další profese.

Hra o trůny baví diváky již sedmou sezónu.

Až seriál skončí, může se objevit nějaká forma prequelu (příběh dějově předcházející staršímu příběhu) či seriálu na něj volně navazujícího. Programový ředitel HBO Casey Bloys už loni řekl, že hovořil s autorem Georgem R.R. Martinem o různých nápadech, jak by šlo navázat na úspěšnou sérii.

Objevila se i teorie, že by vznikl celovečerní film, který by šel i do kin. Vzhledem k tomu, jak filmově vypadají seriály HBO a jak velké rozpočty mají, to není úplně nemožné, nejmenovaní lidé z oboru ale serveru řekli, že se to spíše nestane, protože společnost se soustředí na televizní předplatitele a kina jsou trochu mimo její zájem.