Návrat do milovaného Karlína na přelomu 50. a 60. let s kaleidoskopem figur a figurek už zaniklé čtvrti. S partou čtyř mladých kamarádů, kteří touží prožít něco mimořádného, třeba i za hlídanými hranicemi.

bezvydavatele.cz, 48.473 slov, 149 Kč

Pavel Kosatík, Michal Kolář:

Masaryk





Na základě zevrubného prostudování neznámých archivních pramenů autoři podávají překvapivý portrét politika, který vedle své lidové, veřejnosti určené masky, měl ješte jinou tvář; temnější a složitější, a jehož rozporuplný život byl opředen mnoha idealizujícími mýty.

Mladá fronta, 64 stran, 299 Kč

Eric Rickstad:

Tiché dívky





Když Frank Rath odevzdal odznak detektiva, myslel si, že už se vraždami nebude zabývat. Jenomže mladé ženy se ztrácejí jedna za druhou a policie se snaží přijít na to, co dívky spojuje. Ratha trápí vlastní násilná a bolestná minulost a znovu zjišťuje, že zlo číhá všude.

Host, přeložil Vratislav Kadlec, 392, 239 Kč

Gregg Loomis:

Akta Julián





Dona Huffa, přítele Langa Reillyho a bývalého agenta CIA, někdo brutálně zavraždil. Před svou smrtí se Don v Seville věnoval psaní knihy o důstojníkovi SS Ottovi Skorzenym. Je možné, že by někdo spáchal vraždu jen proto, aby jeho kniha nikdy nespatřila světlo světa

Mystery Press, přeložila Kateřina Niklová, 304 stran, 299 Kč

Deon Meyer:

Kobra





Krveprolití v penzionu poblíž Franschhoeku musí mít na svědomí profesionální vrah – tři oběti, tři přesné zásahy do hlavy. Nevysvětlitelná rytina plivající není to jediné, co Bennyho Griessela od Jestřábů zneklidňuje. To poslední, co teď potřebuje, jsou problémy.

Moba, přeložil Jakub Kalina, 424 stra, 349 Kč

David I. Kertzer

Papež A Mussolini





Pius XI. a italský Duce měli mnoho společného: Ani jeden nevěřil v demokracii, oba z duše nenáviděli komunismus a byli výbušné povahy. Potřebovali jeden druhého k tomu, aby si udrželi moc a dosáhli svých politických cílů.

Jota, přeložila Radka Knotková, 536 stran, 488 Kč

Hubert Wolf:

Případ Sant´Ambrogio. Utajený skandál římských řeholnic





Příběh tajného inkvizičního procesu z 19. století v jednom z římských ženských klášterů. Kult světice, který přerostl do organizovaného psychického, sexuálního i jiného zneužívání novicek a řeholnic. Manipulace probíhala mj. prostřednictvím falešných zjevení apod.

Prostor, přeložil Lubomír Kotačka, 600 stran, 397 Kč

Šusaku Endó:

Mlčení





Kniha sleduje cestu evropského jezuitského kněze, který se se svým spolubratrem vydává v 17. století do Japonska na beznadějnou misijní výpravu, je zajat, vězněn, nakonec veřejně odpadne od víry, když tak jako mnozí další šlápne na Kristův obraz.

Vyšehrad, přeložila Libuše Boháčková, 232 stran, 160 Kč

Toulky českou minulostí, speciál Jan Amos Komenský

Deset dílů úspěšného seriálu Českého rozhlasu Toulky českou minulostí, které jeho autoři věnovali „učiteli národů“ Janu Amosu Komenskému. Účinkují: Iva Valešová, František Derfler, Igor Bareš, Josef Veselý. Režie: Jaromír Ostrý

Radioservis, CD mp3, 4:20 hodin, 199 Kč

Sui Išida:

Série: Tokijský ghúl





Hinami je prozatím v bezpečí, ale krvelačné Holubice pátrání nevzdávají. Vrchní inspektor Mado se svým tajemným kufříkem stále doufá, že se mu ji podaří dopadnout, a tak Tóka a Kaneki nemají jinou možnost, než vsadit všechno na jednu kartu. Musí ho svést ze stopy...

Crew, 196 stran, 199 Kč