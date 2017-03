Režie se ujal James Gunn, který se o pokračování rozhovořil pro server Slashfilm.com: „První film je o tom, jak se dá dohromady rodina, druhý je o tom, být rodinou. Ale také si myslím, že můj koncept kolem hlavního hrdiny Quilla a jeho vztahu k otci je víc do science fiction,“ říká Gunn.

„Vím, kdy postavy potřebují rozhýbat, a cítil jsem se velmi osvobozen od toho, že nemusím představit tolik hlavních charakterů v prvních dvaceti minutách. Tohle jsem musel udělat u prvního dílu a byla to největší osina v zadku,“ dodal.

James Gunn režíroval také první díl Strážců galaxie. Podle jeho slov můžeme usuzovat, že pokračování bude plné překvapení. „Myslím si, že je to odklon od prvního snímku,“ řekl režisér webu Slashfilm. „Jedna z věcí, která fungovala u prvního dílu, byla, že lidé měli při sledování nějaká očekávání a nakonec dostali ještě něco lepšího. Nemyslím si, že druhý díl bude něčím, co někdo očekává.“

Pokračování bude obsahovat řadu kuriozit z hlediska hereckého obsazení. Fanoušci jsou zvědaví na Kurta Russella, který se v sérii objeví poprvé. Malou roli bude ve filmu mít i Stan Lee, bývalý prezident komiksového vydavatelství Marvel Comics, jenž se objevuje ve filmových adaptacích od Marvel Studios pravidelně.

Ve snímku by si dokonce měl zahrát i Sylvester Stallone a jednu postavu namluvil metalový zpěvák Rob Zombie. Ten svůj hlas propůjčil také do jiných Gunnových filmů (Slimák, Super). Mimochodem, režisér na svůj twitterový profil jednou napsal: „Nebyl by to film Jamese Gunna bez hlasu Roba Zombieho.“

Podle Marvel Cinematic Universe Wiki bude v novém dílu Strážců galaxie tentokrát tým cestovat až na samý okraj vesmíru. Jeho člen Peter Quill alias StarLord (Chris Pratt) bude při tom objevovat svůj pravý původ. Na stranu hlavních hrdinů se přidávají někteří nepřátelé z prvního dílu a uvidíme i další oblíbené postavy z filmů studií Marvel.