„Rozpočet vzrostl. Kdysi jsem uváděl 120 miliónů, teď jsme na přibližně 160 miliónech korun. V průběhu let se ukázalo, že realizace bude mnohem náročnější. Strašně nás omezuje, že v hlavní roli je malý kluk a podle zákonů a regulí EU má práce s dítětem svoje specifika. Nejde točit tolik hodin denně, kolik by si člověk přál. A exteriéry musíme hodně stavět... V tuto chvíli nikdo neví, kolik bude film přesně stát, může to být více nebo méně než 160 miliónů. Z větší části je film profinancovaný,” vysvětlil ve středu Václav Marhoul.

„Začínáme točit v pondělí 13. března, je to předtáčka. Budeme točit v blízkosti obce Kuřivody. Osmnáctého odlétáme na celý měsíc na Ukrajinu. Já jsem se po obhlídkách najezdil asi 8000 km, hledal jsem reálie a můžu říct, že jsem je nenašel. Řízením osudu a popíjením vodky jsme se dopracovali do vesnice Svaloviči. To nejlepší vždy přichází až na konec,” popsal režisér dlouholeté přípravy na natáčení.

„V průběhu 18 dnů natočíme 15 minut filmu. Pak máme měsíc pauzu a pokračujeme na Slovensku, kde budeme točit na Malém Dunaji exteriér vodního mlýna a hned pokračujeme v Čechách. Pak znovu měsíc pauza.”

Hlavnímu herci je devět



Devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova dostal hlavní roli. Film je velmi náročný, a chlapec proto prošel i psychotesty, aniž by o tom věděl. Při natáčení s ním bude dětská koučka a také jeho babička.

Český film má problém,

že ho nikdo na trhu nevnímá Václav Marhoul, režisér a producent

„On je neuvěřitelně odolný, má neuvěřitelnou energii,” neskrývá své nadšení režisér a producent.

Hollywoodská hvězda Harvey Keitel má hrát katolického kněze. Marhoul se stále trochu bojí, aby si to herec na poslední chvíli nerozmyslel. K jeho honoráři se odmítl vyjádřit.

Jde o scénář



„Nechali se přesvědčit scénářem,” řekl. „Český film má problém, že ho nikdo na trhu nevnímá. Čeští režiséři jsou neznámí pro světový trh. Když přijde s projektem nějaký Marhoul ze země, o které nikdo neví, jediné, co ho může zachránit, je dobrý scénář.”

Film budou koprodukovat i firmy z Ukrajiny, Slovenska a Polska. Hlavním hrdinou knihy Nabarvené ptáče je malý chlapec, který se za války sám potuloval na polském a ukrajinském venkově. Vesničané se k němu chovali krutě, ale zachránili ho vojáci Rudé armády. Po válce ho čekalo setkání s rodinou, kterou už skoro neznal.

Do rolí německých vojáků obsazuje režisér zásadně německé herce, ruské vojáky hrají Rusové. Postavy prý budou mluvit umělou „novoslovanštinou”, což není ani polština, ani ukrajinština. Režisér kategoricky odmítl točit v angličtině, protože je přesvědčen, že by to film zničilo. Celé drama má být černobílé.

Do českých kin má vstoupit v září 2019. V dalších rolích se objeví Udo Kier, Stellan Skarsgard, Petr Vaněk, Filip Kaňkovský, Alexej Kravčenko a Jitka Čvančarová.