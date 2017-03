„Vydáme licenci pro šíření filmu bez jakýchkoliv potíží. Nejnižší věk je šestnáct let. To samozřejmě zamezí tomu, aby ho vidělo dětské publikum a rodiny, jimž není určen,“ řekl serveru kinopoisk.ru šéf odboru filmu ruského ministerstva kultury Vjačeslav Telnov.

V Rusku platí zákon, který zakazuje „propagaci homosexuality“, a ve filmu režiséra Billa Condona se vyskytuje gay postava LeFou (Josh Gad), která je zamilovaná do Gastona (Luke Evans).

„Je to někdo, kdo právě zjišťuje, že má tyto pocity. A Josh z toho udělal něco velmi jemného a nádherného... A na konci to má svůj přínos, který nechci prozradit. Ale je to pěkný, výlučně gay moment v disneyovském filmu,“ popsal režisér.

A právě s tím je v Rusku problém. Poslanec Vitalij Milonov si přál úplný zákaz filmu. Tvrdil, že film „beze studu propaguje hřích“. Tentokrát ale neuspěl. Film bude bojkotovat také známý ruský herec Pavel Děrevjanko. „Nevezmu na něj svoje děti,“ řekl televizi Russia 24.



Ruské úřady jsou známé mimořádně tvrdým postupem proti všemu, co se týká homosexuality. Moskevský nejvyšší soud třeba v roce 2012 zakázal pochody zvané gay pride na 100 let. Petrohrad zase vyhlásil zákaz šíření ”homosexuální propagandy”.