Hlavními hvězdami minisérie byli loni Tom Hiddleston, Hugh Laurie a Olivia Colmanová. „Všichni opravdu hodně chceme udělat druhou řadu, ale absolutně nechceme točit něco, co se nevyrovná té první. To by byl skutečně špatný nápad,“ poznamenala režisérka.

Závěr seriálu sledovalo loni v televizi BBC devět miliónů diváků. Série byla založena na knize známého autora špionážních románů Johna le Carré, ale druhá řada už je úplně samostatná, protože žádné literární pokračování příběhu neexistuje.

Tom Hiddleston hrál v první řadě Jonathana Pinea, hotelového recepčního a bývalého vojáka, který ne zcela z vlastní vůle odhalí kšefty miliardáře a obchodníka se zbraněmi Ropera (Hugh Laurie). V povedené žánrovce se režisérce Susanně Bierové dařilo celou dobu udržovat napětí a atmosféru, kterou kořenila jen střídmou akcí bez zbytečného přehánění.

Aure Atikaová a Tom Hiddleston

FOTO: Des Willie/AMC

Reakce byly velmi příznivé, recenze pochvalné a The Night Manager se dočkal i několika cen. Tom Hiddleston, Hugh Laurie a Olivia Colmanová dostali Zlaté glóby, dánská režisérka zase cenu Emmy.

Televize BBC natáčí také le Carrého starší prózu The Spy Who Came in from the Cold. Spisovatel mezitím oznámil, že se po 25 letech vrátil k postavě agenta George Smileyho, a jeho nový román Legacy of Spies vyjde v angličtině letos v září.