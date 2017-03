V pitevní zprávě se uvádí, že zpěváka postihla kardiomyopatie spojená s myokarditidou, tedy postižení srdečního svalu, a také trpěl ztučněním jater. Podle patologů tak není další zkoumání příčin smrti nezbytné a šetření bylo uzavřeno.

Už v době Michaelovy smrti nejevila policie podezření, že by ji způsobil násilný čin. Jisté spekulace se objevily kolem toho, zda zpěvák nebyl pod vlivem drog. V minulosti proslul skandály kolem jejich užívání. Z těchto příčin zemřely například americké hvězdy Michael Jackson a Prince.

Michaela, který měl řadu světoznámých hitů, poslal v roce 2010 soud na osm týdnů do vězení za řízení pod vlivem drog, držení marihuany a za to, že způsobil dopravní nehodu, když svým autem narazil do jednoho z obchodů v Londýně.