„Film je pokusem vypořádat se s naší nedávnou minulostí,“ řekla režisérka filmu Mariana Čengel Solčanská.

Prezident Kováč se v polovině 90. let dostal do ostrého sporu s tehdejším premiérem Vladimírem Mečiarem. Kováčova syna na pozadí tohoto sporu unesli 31. srpna 1995 do Rakouska.

Únosem Kováče mladšího mohl chtít Mečiar zdiskreditovat hlavu státu, protože na prezidentova syna byl v Německu vydán zatykač. Rakouský soud ho však do Německa nevydal a vrátil ho na Slovensko.

Bývalý slovenský prezident Michal Kováč

FOTO: Peter Mayer, ČTK

Ve filmu hraje i český herec Tomáš Hanák. Ztvárnil otce jedné z hlavních představitelek snímku. „Zaplať pán Bůh, že takovéto filmy vznikají, i když si nedělám naděje, že něco změní,“ řekl Hanák.

Kramár jako Mečiar

Postavu tehdejšího premiéra Vladimíra Mečiara ztvárnil v Česku známý herec Maroš Kramár. „Tehdy se děly ošklivé věci. Politika rozdělovala rodiny, někteří volili Mečiara, jiní ho nechtěli,“ vzpomíná herec. „Špinavosti se dějí pořád, ale už se to dělá sofistikovaněji v rukavičkách,“ dodal.

Vladimír Mečiar na archivním snímku

FOTO: archiv Právo

Únos prezidentova syna stále není objasněn. Vyšetření únosu brání amnestie, kterou na případ udělil Mečiar. Po odchodu Michala Kováče z funkce totiž nebyl zvolen jeho nástupce a některé pravomoci hlavy státu přešly na vládu řízenou tehdy Mečiarem. Za únosem měl podle nepotvrzených zpráv přitom stát právě Mečiar a tehdejší šéf tajné služby Ivan Lexa.

Podle aktuálního průzkumu agentury Focus je až 63 procent Slováků pro to, aby se amnestie zrušila a případ únosu se mohl vyšetřit. O možnosti zrušení amnestie budou v březnu jednat rovněž poslanci slovenského parlamentu.