Pátera Toufara připomíná v Zahrádce socha od Olbrama Zoubka

Kněze Josefa Toufara ubitého komunisty na den přesně před 67 lety připomíná socha v zahrádeckém kostele svatého Víta, kde působil osm let před svým odchodem do farnosti v nedaleké Číhošti. Více než dvoumetrovou kovovou plastiku pro Zahrádku vytvořil sochař Olbram Zoubek. Veřejnosti bylo výtvarné dílo zpřístupněno v sobotu přestřižením pásky u vchodových dveří do sakristie, v níž je umístěno.