„Tlumočit sama sebe je těžké. Zjistila jsem, jak to má překladatel složité, protože se autora musí mnohokrát ptát, jak co myslel. Navíc jsem upřesňovala řadu termínů, názvů úřadů a podobně, což pro Francouze není až tak důležité. Naštěstí jsem se mohla radit se sebou a dát vždy autorčině verzi přednost,“ řekla s úsměvem.

Jde o příběh tří generací žen vyrůstajících od nacistické okupace až do doby po roce 1968 bez otců. Osudy lidí rozhodnutých utéci ze socialistického Československa na Západ popsal Jozef Kollár v knize 55 minut mezi životem a smrtí. O osmi ženách, například Věře Čáslavské či Adině Mandlové, napsal polský novinář Mariusz Surosz v knize Ach ty Češky!

Čechov i staré Krkonoše



Na Velký knižní čtvrtek vyjde i životopisná kniha Julie Hartwigové Apollinaire, která v básníkově případě přiblížila uměleckou Paříž. Lásku A. P. Čechova s nevidomou lékařkou Zinaidou popsala Alison Andersonová v próze Letní host. O nacistickém dozorci v koncentračním táboře Plaszow napsala jeho vnučka s černou pletí Jennifer Teegeová s Nikolou Sellmirovou v knize Můj dědeček by mě popravil.

Do USA 60. let zavádí Jeanette Wallsová v románu Skleněný zámek. Beletrizovaná literatura faktu v knize Erika Larsona Ďábel v bílém městě připomene londýnského Jacka Rozparovače. Do současného Švédska zavádí Hanna Lindbergová v krimi románu Stockholm: Přísně tajné. Vyjde i kniha Petry Dvořákové Každý má svou lajnu. Krkonoše. Karkonosze. Riesengebirge je název souboru starých rytin a litografií ze sbírky Petra Bergmanna, který založil Institut regionální paměti Broumovsko, jehož je ředitelem.