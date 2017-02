Už je tady zas! je román maďarsko-německého autora Timura Vermese, který ho vystavěl na prostém nápadu – co by se stalo, kdyby se v Berlíně roku 2011 náhle objevil skutečný Adolf Hitler. Lidé ho v knize logicky považují za komika, a tak se brzy dostane do televize. Hitler tam ale všechny považuje za tupce a hodlá ovládnout svět.

Hned se tvrdě pustí do Poláků, do EU, Merkelové a neschopných neonacistů, kteří mu připadají změkčilí. Vermes si prostřednictvím bláznivého nápadu střílí ze světa médií, afektovaných manažerů a politiků a výsledkem je chytrý humor, jenž nese haškovské stopy.

Legrace, ale hodně aktuální



„Hitlerův rozhovor v televizním zpravodajství je jedním z motivů, které umocňují vyznění celé hry,“ myslí si režisér Matěj Balcar. Postava Hitlera se podle něj neustále ocitá v situacích, kdy musí reagovat na nečekaná úskalí. Ta mu přináší střet s moderní dobou a technologiemi.

„Tyto pasáže mohou v divákovi vzbuzovat úsměv. A Hitler tu nemá příliš mnoho prostoru ukázat se, jak by fungoval v dnešním novém světě při oslovování běžných diváků. Při televizním interview ho však můžeme vidět, jak by si pravděpodobně počínal a jak by taková figura názorově rozdělila společnost. S údivem pak zjišťujeme, že jeho počínání není příliš rozdílné od mnohých současných politiků. A to by mělo lidi varovat,“ dodává Balcar.

V televizi se v takzvaném duelu utká se šéfem neonacistické strany Ulfem Birnem v podání Václava Kopty. Moderátorku diskuse ztělesňuje Daniela Drtinová. „Vzhledem k Hitlerově neskutečné obratnosti se stane nečekané. Jindy neoblomná a vždy připravená moderátorka takzvaně ztratí interview. Kormidlo debaty převezme Hitler a celé vystoupení šikovně otočí ve svůj prospěch,“ popsal Balcar.

Hlavní roli Hitlera dostal Ondřej Kavan, v dalších rolích uvidíme Kristýnu Hrušínskou, Zdeňka Hrušku, Michala Kerna, Miluši Šplechtovou, Martina Sittu a Terezu Němcovou.