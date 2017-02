Časopis Newsweek uvádí, že Nolan natáčel na opravdové námořní lodi a utratil 5 miliónů dolarů za německé letadlo, jen aby ho mohl v rámci natáčení zničit. Využil také speciálního filmového formátu pro dosažení nejvyšší možné obrazové kvality.

„Nenatáčím z nostalgie,“ vyjádřil se režisér v roce 2014 na setkání majitelů kin CinemaCon v Las Vegas. „Jsem nakloněn jakékoli technické inovaci, ale je třeba překonat to, co už bylo, a zatím žádná nepřekonala nic, co už před ní ve filmu bylo.“

Christopher Nolan tentokrát pracoval na scénáři k filmu bez svého bratra, spisovatele, scenáristy, televizního producenta a režiséra Jonathana. Snímek má i zajímavé obsazení. Představí se v něm například Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh a také Harry Styles, člen britské chlapecké hudební skupiny One Direction.

Ten získal v Dunkerku svou první filmovou roli a nechal si kvůli ní ostříhat své dlouhé vlasy, které pak věnoval charitě. Cillian Murphy se ke spolupráci s ním vyjádřil v programu Radio Times: „Harry Styles je skvělý. Mám s ním velmi málo scén, ale dělali jsme spolu a musím říct, že je to skvělý, skvělý kluk a je s ním opravdu, opravdu legrace. Chris Nolan rozpozná talent a Harryho jistě do filmu obsadil, protože měl nějaký důvod. Seznam hudebníků, kteří se dali na herectví, je dlouhý. Sám jsem z toho světa přišel, takže si jsem jistý, že Harry bude ve své roli úžasný.“

Nejlépe placený režisér



Podle časopisu The Hollywood Reporter měl Nolan při práci na projektu plat 20 miliónů dolarů na den a navíc získá 20 procent z toho, co snímek celosvětově vydělá. Ze všech režisérů měl stejně výhodnou dohodu jen Peter Jackson při natáčení King Konga (2005). Nolan se tak stal nejlépe placeným režisérem v Hollywoodu.

Děj filmu se zabývá operací Dynamo, hromadnou evakuací spřízněných britských, francouzských a belgických jednotek obklíčených německou armádou z francouzské pláže a přístavu v Dunkerque.

Evakuace byla nařízena dne 26. května 1940 během bitvy u Dunkerku s nacistickým Německem o území Francie (24. května až 4. června 1940) a zachránila životy více než 300 tisícům vojáků.