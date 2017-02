Festival sci-fi filmů Future Gate bude v Praze, Brně i Ostravě

Čtvrtý ročník festivalu sci-fi filmů Future Gate se uskuteční od 23. do 26. února v pražském Biu Oko, od 1. do 4. března v brněnském Artu a nově i v Ostravě, kde bude čerpat z genia loci oblasti Dolní Vítkovice. V kinosálu Světa techniky se představí od 17. do 18. března. Letošní téma se nese ve znamení vztahu lidstva a inteligentních strojů.