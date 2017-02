V momentě, kdy je vystaven tlaku médií, trenérů a sponzorů, se ale Olli zamiluje do Raiji, dívky ze své rodné vesnice. Snímek, který deník Independent označil za „jeden z nejmilejších filmů roku“, si z loňského ročníku festivalu v Cannes odnesl hlavní cenu z prestižní sekce Un Certain Regard. Čeští diváci jej mohli zhlédnout na 51. ročníku MFF Karlovy Vary, kdy byl uveden v sekci Jiný pohled.

„Jsme hrdi na to, že KVIFF Distribution posílá do českých kin jeden z nejoblíbenějších a nejvíce oceňovaných filmů loňského festivalu v Cannes, a naváže tak na úžasnou odezvu karlovarského publika,“ uvedl umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.

Skutečný příběh finské sportovní hvězdy



Olli Mäki se narodil v roce 1936 a jeho první sportovní úspěch je spojen s Prahou – v roce 1957 se zde umístil jako druhý na amatérském mistrovství Evropy v boxu. V roce 1959 již titul získal a o rok později přešel do řad profesionálů. V roce 1962 přišel nejzásadnější zápas jeho kariéry – na Mistrovství světa v boxu v Helsinkách boxoval proti Američanovi Daveymu Mooreovi. Zápas tehdy sledovalo na helsinském olympijském stadiónu téměř 24 000 diváků – a právě na pozadí této sportovní události se odehrává nevšední filmová romance Olliho a Raiji.

Z filmu Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho

FOTO: KVIFF Distribution

„Olliho jsem potkal v roce 2011, vyprávěl mi o zápasu na mistrovství světa a na konci příběhu mi řekl: ,Byl to ten nejšťastnější den mého života.‘ Nevěřícně jsem se ho zeptal, jak je to možné, a on mi vyprávěl, že si v tentýž den koupili s Raijou snubní prstýnky. Jak šel čas, Olliho příběh mi nešel z hlavy. Proč koupil prstýnky ve stejný den? O boxu jsem toho moc nevěděl, ale i tak mi bylo jasné, že když se připravujete na mistrovství světa, měl byste se zápasu věnovat na sto procent. Začal jsem v Olliho historii šťourat více do hloubky a zjistil jsem, že je plná krásných detailů a je natolik komplexní, že se svou jedinečností vymyká běžným příběhům,” řekl o své cestě k natočení snímku režisér Juho Kuosmanen.

Nejšťastnější den v životě Olliho Mäkiho nadchl kritiky i diváky na loňském ročníku MFF v Cannes, kde jako první finský film v historii zvítězil v prestižní sekci Un Certain Regard. Snímek je ceněn především pro svoji výraznou estetiku, bezchybnou formální stránku, autentické herecké výkony hlavních představitelů a originálně vystavěný scénář, plný vřelosti a lidskosti. Hollywood Reporter jej označil za „malý zázrak“, magazín Variety pak za „kouzelný obraz doby“.