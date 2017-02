Timmy Trumpet (vlastním jménem Timothy Jude Smith) byl v roce 2015 na udílení ITM Awards vyhlášen nejlepším australským DJem. Původně ale tento konzervatorista hrál jazz a vystupoval v kapele.

„Jakmile jsem objevil jazz, začal jsem jamovat na všechno, co jsem slyšel. Hlavně na skladby z rádia. Netrvalo dlouho a natrefil jsem na house music, potkal první DJe a odehrál svůj první gig. Když jsem jel té noci z vystoupení domů, už v tu chvíli jsem věděl, že tohle je to, co chci dělat po zbytek svého života,” vysvětluje Timmy Trumpet, jak se od jazzu dostal k elektronické hudbě. Ani jako DJ ale nepřestal hrát na trubku, což dává jeho vystoupením originální zvuk.

Timmy Trumpet spolupracoval i s další hvězdou festivalu, jímž je KSHMR. Pod tímto jménem se skrývá devětadvacetiletý potomek indických imigrantů, kalifornský DJ, producent a hudebník Niles Hollowell-Dhar, který svoji hudební kariéru začal v hip hopovém duu The Cataracs s Davidem Singer-Vinem.

V roce 2014 se vydal na sólovou dráhu a se svými skladbami Burn, která vznikla ve spolupráci s DallasKem, No Heroes, Secrets (s Tiëstem), Dead Mans Hand a Karate opakovaně dobýval prodejní hitparádu Beatportu. V roce 2016 měl osm hitových singlů a zahrál si na Ultra Music Festivalu. Loni se pak objevil na hlavní scéně tanečního festivalu Tomorrowland.