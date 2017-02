Evropské koncerty následují vystoupení v Austrálii (leden 2017) a USA (květen a červen 2017). Na turné bude mít evropské publikum poprvé možnost zažít koncertní podobu písní z nového alba Skeleton Tree společně s dalšími klasickými skladbami Nicka Cavea & The Bad Seeds. Ti naposledy koncertovali v Evropě na turné v roce 2013. Tehdy vystoupili i v Praze.

Skeleton Tree je šestnácté studiové album Nicka Cavea & The Bad Seeds. Vyšlo v září loňského roku, den po premiéře snímku One More Time With Feeling, celovečerním filmu o vzniku alba, který režíroval Andrew Dominik.