Festival zahajuje v úterý 14. února španělský snímek Noc, kdy moje matka zabila mého otce. Bláznivá komedie je založena na nedorozuměních a absurdních zvratech. Isabel organizuje večeři pro přátele, jejímž cílem je přesvědčit slavného argentinského herce, aby přijal roli ve filmu, který se bude natáčet podle předlohy napsané Isabeliným manželem a v němž bude hrát spisovatelova bývalá manželka. Postupně se objeví nezvaní hosté a situace se začne komplikovat.

Ve filmu Sto let odpuštění se obyčejné přepadení banky se v režii Daniela Calparsora postupně mění v napínavý příběh, do něhož jsou zapleteny i nejvyšší politické kruhy.

Co je ještě normální



„Za pozornost stojí nízkorozpočtový snímek Žít a jiné příběhy, jehož ústředním tématem je otázka normality v současné společnosti. Podnětem ke vzniku byla potřeba poukázat na celospolečenské téma sexuality tělesně postižených, které je neustále tabuizováno. Thriller méně známého španělského režiséra Carlese Torrasse Callback se natáčel v USA a poetická doku-fikce Akademie múz je zatím posledním filmem výjimečné osobnosti současného španělského filmu Luise Guerína,“ sdělila za pořadatele Lucie Čunderliková.

„Zvláštní programová sekce je věnována snímkům z autonomní oblasti Valencie. Kromě zahajovacího filmu budou diváci moci zhlédnout také drama Matka, které je jedním z výrazných úspěchů španělské kinematografie posledních let, zajímavé experimentální sci-fi Noemova archa nebo velmi ceněný a především silně autentický snímek Wilaya, který nás zavede do utečeneckého tábora na Sahaře.“

V programu je i postapokalyptická sci-fi Konec režiséra Jorge Torregrossa nebo komedie Král čtvrti Once ze světa argentinských židů.

V Praze se festival koná od 14. do 19. února, mezi 16. a 19. únorem ovládne také brněnské kino Scala, od 20. do 22. února se přesune do ostravského Minikina a od 22. do 24. února se výběr snímků představí v hradeckém kině Bio Central. Kompletní program je na www.lapelicula.cz.