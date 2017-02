Nepouštějte epopej do Číny, obrací se Moravský Krumlov na Hermana

Nedovolte, aby Slovanská epopej vycestovala do Číny, vyzývá v otevřeném dopise ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) starosta Moravského Krumlova na Znojemsku Tomáš Třetina (TOP 09). Sbírka obřích pláten od Alfonse Muchy by měla v těchto dnech zamířit do Japonska, případná zápůjčka do Číny podle ministerstva kultury zatím není jistá.