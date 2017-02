Bezva ženská na krku





Eliška je milující manželkou do té doby, než ji manžel nečekaně požádá o rozvod. Rozhodne se začít od nuly jako učitelka ve vesničce, kde ji starosta nastěhuje do domu, kde bydlí nerudný hrobník Božíček. Ten díky svým vlastním zkušenostem „s ženskejma definitivně skončil“. Eliška má ovšem na chlapy také spadeno…

Bezva ženská na krku, ČR 2016, komedie, 97 min., režie: Tomáš Hoffman, hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský, Jiří Langmajer a další.

Doba ledová: mamutí drcnutí





Vychází ledová událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod jménem Sid, tygr Diego, vačičáci Crash a Eddie a samozřejmě veverčák Scrat. Ten, jak je jeho nedobrým zvykem, ve snaze ulovit věčně prchající žalud způsobí nehodu, z níž se vyklube karambol a z něj úplná katastrofa.

Doba ledová: mamutí drcnutí, USA 2016, animovaná komedie, 95 min., režie: Mike Thurmeier a Galen Tan Chu, v českém znění: Ota Jirák, Jiří Lábus, Tomáš Borůvka, Zdeněk Mahdal, Lucie Benešová a další.

Inferno





Známý symbololog (opět v podání Toma Hankse) se pouští do pátrání po stopách, které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly s doktorkou Siennou Brooksovou, do níž vkládá naděje, že mu pomůže ztracené vzpomínky znovu získat. Společně se pouští do závodu s časem, který je provede napříč celou Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.

Inferno, USA 2016, drama, 121 min., režie: Ron Howard, Tom Hanks, Felicity Jonesová, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben Foster a další.

Zilionáři





David je mírně řečeno jednoduchý muž, který den co den usedá za volant svého obrněného automobilu, aby odvážel obrovské sumy peněz jiných lidí. Jediným vzrušujícím momentem v jeho životě je flirtování s kolegyní Kelly. A právě ta ho zatáhne do skupinky hlupáků a loserů, kteří plánují vyloupit banku. A opravdu: najednou mají v kapse 17 miliónů dolarů a začnou je ve velkém roztáčet.

USA 2015, akční komedie, 94 min., režie: Jared Hess, hrají: Kristen Wiigová, Zach Galifianakis, Owen Wilson, Jason Sudeikis a další.