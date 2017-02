Skupina nyní funguje s Terezou Černochovou jako stálou zpěvačkou, jež nahradila Tonyu Graves. V pátek se zastaví v Kroměříži (klub Slady) a poté třeba v Peci pod Sněžkou, Říčanech, Táboře, Frýdku Místku a také na Slovensku - navštíví tam Martin a Bratislavu. Šňůru uzavře tradiční akce 25. května ve Žlutých lázních v Praze, která je i oslavou narozenin Monkey Business s názvem Kavárna DeLuxe.

„Nový rok, nová zpěvačka, nová laserová show, nové zářivé kostýmy, nové aranže, nové myšlenky! Trápí vás uprchlíci, manžel(ka) nebo snad berní úřad? Přijďte na koncert a dostane se Vám rozhřešení,“ vzkazují pražští funketýři.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Skupina Monkey Business debutovala v roce 2000 deskou Why Be In When You Could Be Out a zaznamenala s ní velký úspěch. Vydala celkem devět řadových studiových alb, z nichž poslední Sex and Sport? Never! spatřilo světlo světa v roce 2015.