V první půlce večera zazní jen písně z průlomového debutu Apocalyptica Plays Metallica By Four Cellos a to na čtyři violoncella, když se k hráčům Eickovi Toppinenovi, Perttuovi Kivilaaksovi, Paavu Lötjönenovi přidá ještě čtvrtý Antero Manninen, který toto album s Apocalyptikou před jednadvaceti lety nahrával.

Zazní slavné úpravy skladeb Enter Sandman. Master of Puppets, Unforgiven i Creeping Death a to ve stejném pořádku, jako jsou na desce, uvedla pořádající agentura 10:15.

Po dvacetiminutové pauze Manninena vystřídá bubeník Mikko Sirén a skupina bude hrát další skladby Metalliky, které zpracovala později, mezi jinými Fade to Black, Battery a Seek And Destroy. Na One by mělo dojít v přídavku. Zaznít má osmnáct písní.

Oba pražské večerní koncerty jsou vyprodány, stejně jako vystoupení ve Zlíně 19. února. Lístky zbývají jen na nedělní odpolední koncert, začínající ve dvě hodiny.