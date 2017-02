Své dílko nazvala autorská dvojice Star Worlds Episode XXXIVE=MC2: The Force Awakens The Last Jedi Who Went Rogue. Jeho produkce se ujmou Paul Hanson z Covert Media, který stál za vynikající sci-fi District 9, a Broken Road Productions.

Scénář je připraven a na podzim 2017 by mělo začít natáčení. Tvůrci budou svůj film propagovat během aktuálního mezinárodního filmového festivalu v Berlíně.

“Jason a Aaron jsou dvojice plná energie, která opakovaně dokázala, že je plně oddána tomu, co má publikum rádo,“ řekl Paul Hanson. Jejich přístup k pop kultuře označil za „nebojácný” a je nadšený z toho, kam se ti dva vydají v případě Hvězdných válek. Výkonnými producenty filmu budou Elissa Friedmanová, Sasha Shapiro, Anton Lessine a Jeremy Stein.

Carrie Fisherová ve Hvězdných válkách

FOTO: 20th Century Fox

Vytěžování světa Hvězdných válek neskončí ještě dlouho. Společnost Disney nedávno oznámila, že plánuje sérii filmů souvisejících se světem Hvězdných válek, tvořící samostatnou řadu, až do roku 2020. Šéf studia Bob Iger mluvil o trilogii, která vznikne z filmů Rogue One, samostatného příběhu o Han Solovi a třetího, zatím bezejmenného filmu, který má přijít v roce 2020. Všechny budou mít podtitul A Star Wars Story. Tzv. Epizoda VIII má být uvedena v roce 2017. Další rok pak přijdou Phil Lord a Christopher Miller s projektem Han Solo a konečně rok 2019 přinese Epizodu IX.

Myšlenka na parodii těchto vesmírných pohádek vůbec není nová. Už v roce 1987 natočil Mel Brooks v podobném stylu film Spaceballs, kde si zahráli Bill Pullman, John Candy, Rick Moranis či Daphne Zunigaová.