Jeho tématem byly samozřejmě vzpomínky na Michaela Jacksona, ale také to, jaký život provází ty, kteří žijí ve stínu slavného rodiče, jaké bylo její dětství v Neverlandu a hledání sebe sama. Upřímně řečeno, život osmnáctileté Paris Jacksonové zatím nepatří k příliš veselým.

Ani po téměř osmi letech od zpěvákovy náhlé smrti stále není stoprocentně jasné, jak a proč k ní došlo. Mnozí jeho příznivci proto stojí za tvrzením, že byl zavražděn. Přesvědčena je o tom i Paris Jacksonová.

„Určitě byl zavražděn, je to jasné, všechno tomu nasvědčuje. Sice to vyznívá jako konspirační teorie a velká blbost, skuteční fanoušci i rodina to ale vědí. Táta věděl o lidech, kteří ho chtěli dostat. Stále nám naznačoval, že po něm někdo jde. Jednou řekl, že ho jednoho dne zabijí,“ řekla v rozhovoru.

Tajemně pak na to konto dodala, že momentálně hraje velmi delikátní hru na kočku a na myš, ve které si musí dávat pozor, pokud chce docílit spravedlnosti a očistit jméno svého otce.

Tvrzení o tom, že Michael Jackson zneužíval děti, rezolutně odmítla. „Už v devíti letech jsem pochopila, že táta vidí svět jinak než ostatní. Představte si, že před vámi váš rodič pláče kvůli tomu, že ho všichni nenávidí za něco, co neudělal. Právě tehdy jsem celý svět začala nenávidět. Jak mohou být lidé tak krutí?“ sdělila v rozhovoru.

Dlouhá léta si ale prý vůbec neuvědomovala, jak slavný vlastně její táta byl. „Myslela jsem si, že se jmenuje Otec nebo Táta. Nezajímalo mě, kým vlastně je. Byl pro mě celým světem a my, jeho děti, jsme zase byly jeho světem. Náš život byl normální,“ řekla.

Dodala však, že prvních sedm let žila s rodinou na ranči Neverland, kde byla prakticky odříznuta od okolního světa.

Své následující problémy a nejistoty se v minulosti vícekrát pokusila řešit sebevraždou. „Nenáviděla jsem sebe samu. Neměla jsem sebevědomí a myslela jsem, že nic z toho, co udělám, není dost dobré a já už bych neměla žít. Pokusila jsem se to udělat vícekrát, ale jen jednou se to dostalo na veřejnost,“ přiznala.

Její tělo dnes zdobí více než padesát tetování. Prvních devět je věnováno Michaelu Jacksonovi. „Všichni říkají, že čas zahojí rány. Ale není to tak. Jen si prostě zvyknete a naučíte se s tím žít,“ konstatovala také v rozhovoru.