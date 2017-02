První díl knižní série E. L. Jamesové se ve Spojeném království stal nejrychleji prodávaným paperbackem všech dob, na celém světě se ho prodalo přes 125 miliónů kopií a byl přeložen do dvaapadesáti jazyků.

Filmová adaptace pokořila za první víkend historický rekord. V České republice snímek zhlédlo 254 385 diváků a vydělal 36,62 miliónu korun. Tím překonal závěrečný díl trilogie Hobit, a dokonce i Harryho Pottera a relikvii smrti – část 1. Celosvětově film vydělal asi 571 miliónů dolarů. Jeho rozpočet byl přitom pouhých 40 miliónů dolarů.

Neobyčejný komerční úspěch mu nevezme ani „vítězství“ ve čtyřech kategoriích filmových anticen Zlatá malina (Nejhorší mužský herecký výkon, Nejhorší ženský herecký výkon, Nejhorší scénář a Nejhorší snímek).

Byť se na román i jeho filmové zpracování snáší nejen ze stran recenzentů převážně negativní kritiky, objevil se název snímku díky písni Love Me Like You Do od britské zpěvačky Ellie Gouldingové v nominacích na Zlatý glóbus a Oscara.

Druhý knižní díl, nazvaný Padesát odstínů temnoty, se vzhledem k počtu 2 479 784 kopií prodaných jen ve Spojeném království dostal na jedenácté místo žebříčku nejlepších bestsellerů všech dob periodika The Guardian. Podle www.cinemablend.com jsou ale odhady analytiků pro víkendové tržby jeho adaptace znatelně nižší, než byly skutečné víkendové tržby prvního dílu.

Ty v Severní Americe činily zhruba 85 miliónů dolarů, zatímco Padesát odstínů temnoty by si mělo podle odhadů vydělat jen něco mezi 35 a 40 milióny dolarů. Jedním z důvodů je, že film bude v Americe do kin uveden už v pátek 10. února, zatímco Padesát odstínů šedi se dostalo do kin v pátek 13. února 2015, tedy den před svátkem svatého Valentýna.

Druhému dílu budou navíc konkurovat další očekávané sequely – animovaný snímek The Lego Batman Movie a akční film John Wick: Chapter 2 s Keanu Reevesem (Matrix, Constantine, Nebezpečná rychlost). Rozpočet druhého dílu Padesáti odstínů se tentokrát pohybuje jen kolem dvaceti miliónů dolarů.

Režisérku Sam Taylor-Johnsonovou (Nowhere Boy) vystřídal James Foley, velmi aktivní jako seriálový režisér, který se podílel například na projektech Domek z karet nebo kultovním Městečku Twin Peaks. V hlavních rolích se ve filmu opět představí Jamie Dornan (Anthropoid, Bylo, nebylo) a Dakota Johnsonová (Goats, Jak přežít single, Chloe & Theo).

Ve filmu se objeví i Kim Basingerová (Batman, Krásná mimozemšťanka, 8. míle).