Z dnešního pohledu je nicméně jisté, že se na počinu, nazvaném Tady to někde je, rocková čtveřice zachovala jinak než na předešlých.

Potvrdila tak, že její hudební mluva nebyla definitivně včleněna do prvních šesti alb, a to navzdory jejich silné pozici, kvalitě ani tomu, že to tak vypadalo. Obtěžkána životními i hudebními zkušenostmi připravila nahrávku, kterou stojí za to respektovat. Je totiž chytrá a kapela na ní (v intencích své tvorby) kouzlí. Nikdy v minulosti například její album nezačalo táhlou a poklidnou písničkou, jako je to na novince.

V roce 2014 vydala album Krásný smutný den. Spolupracovala na něm s producentem Ondřejem Ježkem a bylo patrné, že jeho přínos zvukovému ztvárnění byl výrazný. Nyní se ukázalo, že to byl pouhý začátek jeho vkladu do hudební kapitoly zvané Vypsaná fixa.

Nová deska Tady to někde je se zvukově posunula do dávných časů. Nejvíce je z ní zřejmý vliv muziky šedesátých let, kdy se ještě na nahrávkách nekamuflovalo hlukovými a chemickými přelivy, ale vše bylo zcela přirozené.

Na desce je každý nástroj jasně čitelný, a když kytary hrají riffy, je slyšet všechna hrábnutí do strun.

K tomu je v písních několik nápadných i nenápadných nádavků, jsou slyšet piano, saxofon, zvonce i řada na první poslech zanedbatelných vkladů, které v kontextu desky naprosto slouží celku a významně se podílejí na tom, že Vypsaná fixa svůj zvuk pozměnila.

Obal nového alba.

FOTO: San Piego Records

V historickém repertoáru kapely je spousta písniček, které na české hudební scéně zlidověly a těší se dychtivému zájmu publika více generací.

Na nové desce mnoho tak přesvědčivě silných kompozic není, jako by v rámci zmíněné proměny Vypsaná fixa sázela především na náladu a melodie, které okouzlují v klidu. Dáme-li jim nicméně čas, po třetím čtvrtém poslechu nás vpustí do svého světa a pak je možné se v klidu a s prožitkem projít příběhem písniček, potažmo celého alba.

Textař Márdi (také zpěvák a kytarista) si při psaní dával pozor na to, aby se neopakoval. Protože jeho rukopis je chytrý, nápaditý a na české scéně originální, dokázal vytvořit texty, které jsou osobité, nadále plující v nejlepším toku jeho rukopisu.

Tady to někde je je dobré album, které Vypsaná fixa nahrála v pěti studiích. Vtiskla mu cestovní charakter, jenž je patrný i v textech, potvrdila na něm svou oddanost hudbě i to, že vymýšlet nové přístupy i příběhy se vyplatí.

Vypsaná fixa: Tady to někde je San Piego Records, 42:25

Celkové hodnocení: 80 %