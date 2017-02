Nová DVD: Komuna, Nerve: Hra o život, Prázdniny v Provence a Café Society

Dánský režisér Thomas Vinterberg zasadil svůj film Komuna do prostředí akademického společenství na předměstí Kodaně. Ve sci-fi thrilleru Nerve: Hra o život platí pravidlo čím větší risk, tím větší zisk. Na Prázdniny v Provence vyrazili Vojtěch Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek. Novinka Woodyho Allena Café society se odehrává v Hollywoodu a New Yorku třicátých let.