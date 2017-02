Townsend už dávno není radikálem, který se snaží vytvořit ten nejtvrdší a nejextrémnější metal jako v době projektu Strapping Young Lad. V posledních deseti letech je jeho projev mnohem uměřenější, což ukazuje i poslední deska s plochami kláves, která se nese v podobně průzračném duchu jako předchozí nahrávky jeho Projectu, třeba Ghost. Je na ní ještě méně ostrých kytarových partů než na albu Epicloud.

K pestrosti alba přispělo, že Townsend nejen neprodukoval desku sám, ale taky dal větší prostor svým spoluhráčům, kteří na desku přispěli i autorsky. „Objevil jsem palivo do nádrže a jsem za to rád. Myslím, že náš záměr, námět a příspěvek všech zúčastněných dělají z tohohle alba jakési pojítko mezi několika uplynulými roky a tím, čeho chci dosáhnout se svou plánovanou symfonií,“ řekl Townsend.

Pamětníci divokých nahrávek z devadesátých let, kdy Townsend hostoval i na albu industriálních Front Line Assembly, nemusí být zrovna nadšeni, i když skvělá hráčská technika nechybí, stejně typické masivní až spectorovské zvukové stěny. Nelze ale zapomenout, že mezi těmi, kteří Kanaďana ovlivnili, byl indický hráč na sitár Ravi Šankar a významný americký představitel new age Paul Horn, stejně jako skladatelé filmové hudby a legendární postava amerického undergroundu Frank Zappa.

Před Devin Townsend Project vystoupí další představitelé progresivního metalu, američtí Betweend The Buried And Me a norští Leprous.