„Zahrajeme poslední akord, nebudou už více Black Sabbath. Opustíme ten název, a to bude vše. Ostatní už nechtějí koncertovat. Já to ale miluju a budu dál dělat sólově,“ prohlásil nedávno zpěvák Ozzy Osbourne, prý jediný v kapele, který si přál jít s ní dál.

Kytarista Tony Iommi ale prošel náročným bojem s rakovinou, a byť v něm zvítězil, ztratil mnoho sil a energie potřebné pro koncerty. Baskytarista Geezer Butler se zase chce více věnovat rodině. Je tu nicméně obvyklá naděje, že si to tihle rockoví mistři za čas rozmyslí a na pódia se vrátí. Ostatně jako v roce 2011, kdy přišli po pěti letech spánku.

A možná se vrátí kompletní, čili i s bubeníkem Billem Wardem, s nímž se v roce 2012 nedohodli na tom, jak si v následujících letech rozdělí peníze a on se musel ze sestavy poroučet. „Pořád ho miluju, je to můj bratr. Mám štěstí, že nevím, co se tenkrát přesně stalo, protože se obchodní stránkou Black Sabbath nezabývám,“ podotkl před časem Iommi.

Na svých prvních albech pokládali Black Sabbath základy heavy metalu. Později k nim přiložili i nosné kameny dalších stylů - stoner rocku či black metalu. Po zvukové stránce byli výjimečně originální, Ozzy Osbourne tomu svým hlasem vtiskl nehynoucího rockového ducha, kytarista Tony Iommi brilanci, ostrost a kreativitu.

„Děkujeme vám, dobrou noc, moc vám děkujeme,“ řekl Osbourne na závěr dvouhodinového sobotního koncertu v birminghamské Genting Areně. Zaznělo šestnáct skladeb, od první Black Sabbath přes War Pigs, Iron Man, Dirty Women až po závěrečnou přídavkovou Paranoid.

A po ní skončila jedna kapitola té skutečné hudební historie.