Nominace za nejlepší původní scénář a režii Kennetha Lonergana, za herecký výkon Caseyho Afflecka v hlavní roli i Lucase Hedgese a Michelle Williamsové v rolích vedlejších přitom přesně vystihuje rozhodující přednosti filmu. A když jsou výborné scénář, režie a herecké výkony, není divu, že nechybí ani nominace v kategorii nejlepší film.

Bostonský údržbář Lee Chandler (Affleck) je okolnostmi přinucen vrátit se do přímořského městečka, v němž prožil velkou část života a také to nejhorší, co člověk vůbec zažít může. A teď by se tu měl stát poručníkem svého šestnáctiletého synovce Patrika.

Obraznost děje místo zbytečných slov



Nebylo by dobré prozradit z děje ani o trochu víc, protože i Lonergan dávkuje jednotlivé události nejen v Leeově životě velmi promyšleně. Vypráví na přeskáčku, vrací se do různých etap života ústředních postav, ale není to samoúčelné – příběh se skládá jako puzzle, přináší nejedno překvapení a nakonec skoro oslní vnitřní logikou.

Slovy se mluví jen tehdy, je-li to nutné, jinak film vyjadřuje pocity i děj výmluvným obrazem. Díky tomu ani chvíli nenudí, naopak, až se bude hrát v televizi, stojí za to si pochutiny připravit předem a neodbíhat. Neexistuje totiž, aby někdo slovy popisoval, co právě na plátně dělá, což je jeden z pohříchu často používaných prvků, jež dokážou filmy dokonale zabít.

Přestože se v příběhu stanou opravdu hrozné věci, autor je předkládá bez sebemenšího patosu, jen tak, jak se v životě bohužel někdy dějí. Stejně tak postavy reagují na události naprosto přirozeně a přesnou mírou dávají najevo emoce, od smíchu i pláče až k výbuchům velmi expresivním, ale v danou chvíli pochopitelným.

Pro Caseyho Afflecka, který roli dostal poté, co se jí z časových důvodů musel vzdát Matt Damon (ten zůstal jedním z producentů filmu), je to příležitost obrovská a plně využitá. Ale Lonerganovi se podařilo najít mu také skvělého hereckého partnera do role Patrika. Lucas Hedges už hrál ve dvou filmech Wese Andersona (Až vyjde měsíc a Grandhotel Budapešť) a není pochyb, že o tomto dvacetiletém nesmírně talentovaném herci ještě uslyšíme.

Místo u moře USA 2016, 137 min. Režie: Kenneth Lonergan, hrají: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williamsová a další.

Celkové hodnocení: 90 %