Film Pabla Lorraína Jackie s Natalií Portmanovou v hlavní roli, za kterou má čerstvou oscarovou nominaci, se zaměřil na tři dny, v nichž Jacqueline Kennedyovou ochromil smutek ze ztráty manžela, její děti byly otřesené a upíraly se na ni oči celého světa.

Stylová, atraktivní

Jackie byla nekorunovanou královnou, která přišla o trůn i o manžela. Byla jednou z nejfotografovanějších a nejsledovanějších žen 20. století. Přesto o ní víme velmi málo, velmi přísně si střežila soukromí, byla tajemná. Je paradoxně asi nejméně známou slavnou ženou moderní doby.

„Líbí se mi představa, že o ní některé věci nikdy nebudeme vědět s jistotou,“ říká Portmanová a pokračuje: „Nikdy nepoznáme její vůni nebo jiskru, kterou měla v očích v přítomnosti ostatních. Můžeme jen pátrat. Poskládat film z nalezených střípků. Z úryvků vzpomínek. Míst. Myšlenek. Obrazů. Lidí. Prezident Kennedy zemřel mladý – výkon jeho úřadu byl náhle přerušen a hrozilo, že to málo z jeho úspěchů bude zapomenuto.

I skrze závoj vlastního zármutku Jacqueline Kennedyová nepochybovala – někdo musí dokončit jeho příběh. Jen během několika dní proměnila svého manžela z obyčejného muže v legendu, vytvořila jeho image a upevnila jeho odkaz.

A přitom se sama stala ikonou, kterou už navždy celý svět bude znát jen jako… Jackie.“

Příprava na roli

Zatímco o jejím soukromí se ví málo, o tom, jak vypadala, co nosila, jak vystupovala a mluvila, ví celý svět prakticky všechno. O to náročnější byla jak práce maskérů a kostymérů, ale především Natalie Portmanové, která musela vystihnout nejen její výraz, ale především její neopakovatelný akcent.

FOTO: William Gray

„Jackiin akcent je směsí středoatlantického falešného britského přízvuku, který jí zůstal od dokončení školy, a opravdové longislandské mluvy. Polovina jsou tedy lidé, se kterými vyrostla, a druhá polovina je Katharine Hepburnová,” říká herečka.

Mluva je podle ní skvělým diagramem její minulosti a ma pou k několika osobnostem, které uměla vždy pečlivě namíchat pro každé publikum.

Jackie veřejně vystupovala víc než dostatečně, proto měla Natalie k dispozici obrovské množství materiálu, podle kterého se mohla její projev naučit. Uložila si její nahrávky do mobilu a pouštěla si je pořád dokola – třeba když šla běhat nebo i při vaření.

Nejen ikona, především člověk

Portmanová si oblíbila zejména nahrávky Jackiiných rozhovorů s historikem Arthurem Schlesingerem, které byly před veřejností dlouho ukryté v trezoru a na kterých je její projev naprosto odlišný od toho veřejného.

„Je na nich slyšet, že hodně pila – je to poznat podle zvuku ledu ve sklenicích. Také její projev byl úplně jiný, měla nižší hlas, byla více sarkastická, zábavná a mluvila znatelně rychleji,“ říká herečka.

Aby Jackie pochopila jako člověka, musela se o ní dozvědět co nejvíce – kromě nahrávek viděla každé její video a přečetla snad každou z mnoha knih, které o ní byly napsány.

FOTO: William Gray

„Přesně to je na tom filmu tak skvělé, že ukazuje Jackie z její lidské stránky, ne jen jako ikonu,“ dodává Portmanová

Část filmu Jackie rekonstruuje natáčení dokumentárního snímku A Tour of the White House with Mrs. John F. Kennedy (Prohlídka Bílého domu s manželkou Johna F. Kennedyho).

V tomto záznamu provází Jackie Kennedyová diváky nově zrekonstruovanými prostory Bílého domu a dává jim možnost nahlédnout pod pokličku fungování této doposud tajemné a uzavřené instituce.

Dokument byl vysílán na stanici CBS a odhaduje se, že jej zhlédlo více než 80 miliónů diváků po celém světě a Jackie za něj dostala cenu Emmy.