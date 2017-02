Nemění to ale nic na skutečnosti, že je to poutavá kolekce. Předešlé album Coexist vyšlo v roce 2012 a postaralo se o to, že se The xx stali horkým zbožím britské a potažmo evropské scény. Poté se aktivizoval zpěvák, producent a klávesista Jamie Smith, známý též jako Jamie xx. Před necelými dvěma roky vydal druhé sólové album In Colours, získal na ně skvělé reference a tak trochu naznačil směr, jakým půjde celá kapela.

První dvě alba The xx (xx a Coexist) na sebe lákala pozornost skrz indiepopový zvuk.

Novinka je více dream a dancepopová, podstatnější vliv v jejím zvuku má elektronika. Melodie se v ní už tolik netopí ve smutku a depresích, některé mají až hitový potenciál (Dangerous, Say Something Loving, On Hold, I Dare You) v tom smyslu, jak vnímáme hitovost obecně. Pravda, v textech prostor pro termíny „strach“, „nebezpečí“ nebo „loučení“ je, povšechně je to ale patrný odsun od tvorby, jejíž výsadní kmotrou je melancholie.

Ukazuje se, že tahle kapela by mohla časem klidně prolomit pomyslné pletivo alternativního hájemství a při sázce na mainstreamovou produkci zaútočit v kontextu světového středního proudu, zvláště má-li tento tendenci žánrově nabývat. Je nicméně otázka, zda je to její dlouhodobý cíl.

Obal nového alba

FOTO: Young Turks

Byť je album I See You veselejší, optimističtější a rychlejší než ta předešlá, neznamená to, že kapela opustila svůj původní myšlenkový tok. Hudební prostor, ze kterého autorsky vychází, je nadále patrný, strhující je atmosféričnost skladeb, emoce v nich i interpretace.

Ano, možná některé elektronické postupy mohly být nahrány tradičními „živými“ nástroji, celkově by to kapelu více rozzářilo, koncept byl nicméně silnější. A také dobrý.

The xx: I See You Young Turks, 39:15

Celkové hodnocení: 80 %