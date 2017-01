Poté, co loni v listopadu ohlásila koncert v německém Dortmundu, přibyly další dva. Nyní oznámila, že nahrává nové písničky. „Po letech jsme opět ve studiu a pracujeme spolu,“ napsali sourozenci na Facebooku. Album We Got Love by mělo vyjít již 17. března.

Podle dostupných informací, které zveřejnila některá německá média, bude kromě novinek obsahovat i nové verze hitů. Zmíněný trojkoncert se uskuteční 19., 20. a 21. května v Dortmundu.