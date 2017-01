Podzimní album Artefuckt už představuje velmi sofistikovanou rockovou kapelu, která má sama na sebe vysoké nároky, v textech přináší více než jeden plán a dokázala nahrát desku s výtečným zvukem.

Traktor přijal jako základní stavební kámen tvorby syrový hard-rock. Inspirován je tvorbou takto zaměřených britských skupin ze sedmdesátých let, nicméně jeho sound je o poznání modernější a výrazně melodický.

Na albu jsou písničky, které mají až stadiónovou atmosféru – Vstaňte, pane Lincolne, Letokruhy, Artefuckt či Uveď nás v pokušení (sv. Cecílie), rockové vypalovačky s nosným riffem Děvka č. 5 (Závist), Romeo & Julie, připočítat lze i bonusovou coververzi skladby No Voices In The Sky od Motörhead) či volné kompozice s naléhavostí v interpretaci (Masky, Bolest hrdinů).

Kapela je všechny opatřila velmi dobrým zvukem, mají promyšlené aranže a pozoruhodné je vrstvení nástrojů v některých z nich. V tomto ohledu jde o velmi profesionální a promyšlenou práci. Zpěvák Martin Kapek má velmi výraznou a zdravě rockovou barvu hlasu. Rozsahem sice nepatří k nadprůměrným, jeho projev ale sound Traktoru korunuje a posiluje, protože si žánrově vyhovují.

Nepřehlédnutelné jsou i texty nového alba. Jestliže Traktor v dávné minulosti vystačil s lacinými rýmovačkami (týká se to prvních dvou alb), dnes přináší texty rafinované s obsahem až generačním. Navíc se v nich vyhýbá klišé, témata tak trochu ukrývá do podobenství, pečlivě volí slova a dotýká se třeba i uprchlické otázky, moderního otrokářství či stárnutí.

Na velmi vyrovnaném albu by nemusela být písnička Žena, růže, tíseň, kost, která za ostatními ve více ohledech zaostává. Bonus v podobě No Voices In The Sky (mimochodem jedné z nejlepších skladeb skupiny Motörhead) lze chápat jako poklonu zpěvákovi a baskytaristou té kapely Lemmymu Kilmisterovi, který na konci roku 2015 nečekaně skonal.

Traktor má na hudební scéně těžkou pozici. Název kapely – přiznejme si narovinu – neotvírá brány důvěry masy fanoušků na první pokus. Kapela nicméně takové předsudky postupně likviduje. Album Artefuckt nejspíš každého příznivce melodického a česky zpívaného rocku přinejmenším potěší.

Traktor: Artefuckt vlastní náklad, 52:53

Celkové hodnocení: 80 %