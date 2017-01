K uvedeným kapelám přibude během následujícího měsíce ještě jedno jméno. Pořadatelé slibují bezmála desetihodinový hudební maratón.

Pop-punkrocková skupina Simple Plan vznikla v roce 1999 v kanadském Montrealu a její sestavu tvoří Pierre Bouvier (zpěv, kytara), Jeff Stinco, Sébastien Lefebvre (kytary), David Desrosiers (baskytara) a Chuck Comeau (bicí). Debutovala v roce 2002 albem No Pads, No Helmets…. Just Balls, po kterém následovaly desky Still Not Getting Any… (2004), Simple Plan (2008), Get Your Heart On! (2011) a Taking One for the Team (2016). Kapela má na kontě dvě kanadské ceny Juno Awards, šest MuchMusic Video Awards a několik nominací na MTV Video Music Awards.

Enter Shikari u nás hráli již několikrát.

FOTO: ČTK/PA

Počátky posthardcoreových Enter Shikari sahají do roku 1999, kdy vznikla skupina Hybryd, ve které hráli Chris Batten, Rou Reynolds a Rob Rolfe. V roce 2003 se přidal Liam „Rory“ Clewlow a vznikli Enter Shikari. Na kontě mají alba Take to the Skies (2007), Common dreads (2009), A Flash Flood of Colour (2012) a The Mindsweep (2015), přičemž s první, třetí a čtvrtou nahrávkou se dostali do Top 10 v UK Chart.

Royal Republic dovedou na pódiu udělat opravdovou show.

FOTO: archív kapely

Garagerocková kapela Royal Republic vznikla v Malmö v roce 2007 a její sestavu tvoří Adam Grahn, Hannes Irengard, Jonas Almen a Per Andreasson. Debutové album We Are The Royal vydala v roce 2010. Na nahrávce se podílel i Stefan Glaumann, se kterým spolupracovali například Rammstein, Europe či Def Leppard. Následovaly studiové desky Save The Nation (2012), Royal Republic And The Nosebreakers (2014) a Weekend Man (2016).

Machine Gun Kelly rozšíří stylový záběr festivalu.

FOTO: archív umělce

Rapper Machine Gun Kelly pochází z texaského Houstonu. Píše kompozice, je producent a také herec. Na svém kontě má dvě studiová alba, Lace Up z roku 2012 a General Admission z roku 2015.