Premiérové představení na sklepní scéně brněnského Divadla Husa na provázku bylo ve čtvrtek večer okamžitě vyprodáno, stejně jako se vyprodalo pražské uvedení v divadle Na Dobešce, kde se „satira z blízké budoucnosti“ nazvaná Parta hic znovu zasahuje s podtitulem Jak Ovčáček a spol. zametají pod koberec, že Miloš Zeman propil Hrad, bude dávat 31. ledna.

Ústřední postavou parodie jsou absolventi JAMU Filip Daler, který představuje bývalého kancléře Forejta, Alexandr Stankov, parodující mluvčího Ovčáčka, a Mirek Sýkora, který hraje vedoucího kanceláře prezidenta Mynáře.

„Zatímco úspěšné představení zlínských kolegů, kterým jsme se inspirovali, parodovalo to, co bylo, naše hra je o tom, co bude. Satirou reagujeme na záporné jevy společnosti v současnosti, jejichž tvůrci jsou pan prezident a jeho lidé, kteří neustále řeší nějaké problémy. V tomto případě jsem oprášil starý námět s propitím Hradu. Nejsme nosiči žádné ideologie ani nepreferujeme žádnou stranu. Nikoho také nenutíme, aby se do divadla přišel podívat, a ani nemáme představu, jak dlouho budeme tuto hru dávat. Záleží na lidech, jak je to bude bavit a jak budou chodit,“ řekl scenárista a režisér Luboš Balák.

V parodii Parta hic znovu zasahuje se objeví i Miloš Zeman, ovšem pouze jako nedokonalý „robot“.

Podle něj je politická satira v současné době potřebná, byť se možná bude zdát pro někoho až příliš drsná. Pro Baláka není karikování jevů z politického života ničím novým. V roce 2008 stál jako umělecký šéf HaDivadla za groteskním cyklem Kluzká plocha.

Reagoval v něm na společenské dění, karikoval tehdejšího prezidenta Václava Klause a také už tehdy Miloše Zemana, Stanislava Grosse či Jiřího Paroubka.

Jedna ze scén, která ukazuje, jak je při hledání nápadů důležité umět se pomazlit. Zleva Alexandr Stankov, Mirek Sýkora a Filip Daler.

Zlínské představení Ovčáček čtveráček, které brněnské současné parodii předcházelo, vzniklo na konci října jako reakce na udělování státních vyznamenání a sklízelo úspěch mimo domovské scény i v Brně a v Praze.