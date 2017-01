Gorden Kaye alias René Artois (daboval Václav Postránecký)



Kaye měl v lednu roku 1990, tedy ještě v době natáčení seriálu Haló, haló!, velmi vážnou nehodu. Jel automobilem během velké bouře a vichřicí zvednutý kus dřevěného billboardu prorazil sklo jeho automobilu a trefil ho přímo do hlavy. Trpěl pak amnézií a podle spoluautora seriálu Jeremyho Lloyda mu v návratu paměti pomohlo i to, že se na seriál dokola díval.

Po konci seriálu byl už na televizních obrazovkách k vidění jen velmi výjimečně. Uchytil se ovšem v divadelním provedení seriálu, a to jak vedle původních herců, tak i později s jinými, když se show objížděli nejen Velkou Británii, ale i další země. Jeho poslední rolí byl v roce 2004 pořad plný komediálních skečí na kanálu BBC - Revolver. Zemřel v pečovatelském domě 23. ledna 2017.

Carmen Silvera alias Edith Artois (dabovala Iva Janžurová)



Herečka Carmen Silvera sice pochází původem z Kanady, ale do Anglie, konkrétně do Coventry, se přestěhovala už jako dítě. Před seriálem Haló, haló! se objevila v sérii méně významných televizních show.

Gorden Kaye a Carmen Silvera

FOTO: Profimedia.cz

Po dotočení seriálu pokračovala ve své práci až do roku 2001, kdy mimo jiné jezdila po zemi s komediální hrou You Only Live Twice (Žiješ jenom dvakrát). Další rok jí lékaři diagnostikovali rakovinu plic, které podlehla v srpnu roku 2002 ve věku 80 let. Gorden Kaye ji navštívil v domově důchodců jen několik dnů před její smrtí.

Richard Marner alias plukovník Von Strohm (daboval Ota Jirák)



V Rusku narozený herec Richard Marner si v populárním seriálu zahrál nacistického velitele města. Ale jeho herecká kariéra byla už předtím velmi pestrá. Například v roce 1951 si zahrál ve snímku Africká královna po boku Humphreyho Bogarta a Katharine Hepburnové. Objevil se ale třeba i ve snímcích Reach for the Sky, Ice Cold In Alex a mnoha dalších.

Miniaturní roli měl Marner i v bondovce Žiješ jenom dvakrát. Jeho poslední rolí před smrtí byl snímek Nejhorší obavy z roku 2002, ve kterém hráli například i Ben Affleck či Morgan Freeman. Zemřel ve věku 82 let ve Skotsku v březnu 2004.

Vicki Michelle alias Yvett (Veronika Gajerová)

Kariéra herečky Vicki Michelle byla po roli servírky Yvette v Haló, haló! poměrně bohatá. Dnes 66letá herečka si zahrála ve velkém množství televizních seriálů, ale i filmů. Objevila se ve snímcích The Callback Queen či v nedávných filmech No Reasons či Silent Hours. V roce 2010 dostala ocenění MBE za svou charitativní práci.

Gorden Kaye s herečkou Vicki Michelle

FOTO: REX/Shutterstock, Profimedia.cz

V roce 2016 se dostala do novinových titulků, když kritizovala britské producenty, že do hlavních rolí obsazují neustále ty samé tváře ze stále stejné malé skupinky herců. A byla to právě ona, která jako jedna z prvních na Twitteru truchlila nad úmrtím svého seriálového milence se slovy: „Už nikdy nebude další René”.

Guy Siner alias poručík Hubert Gruber (daboval Martin Zounar)

Dnes 69letý Guy Siner se narodil na Manhattanu americkému otci a anglické matce. Po seriálu Haló, haló!, kde si zahrál velmi úsměvnou roli homosexuálního nacistického poručíka, se objevil v množství seriálů i filmů. Hrál například v seriálech Diagnóza vražda nebo Doktoři. Z filmů jmenujme Piráty z Karibiku: Prokletí Černé perly či Return to the Secret Garden.

Siner ale taktéž propůjčil svůj hlas množství počítačových her a postavám v animovaných seriálech. A jedna zajímavost na závěr - Siner je jedním z pouhých deseti herců, kteří si zahráli jak v seriálu Pán času, tak i ve Star Treku.

Arthur Bostrom alias strážník Crabtree (Zdeněk Hruška)



Arthur Bostrom vystudoval univerzitu v Durhamu a hereckou průpravu do populárního seriálu získal v londýnské dramatické konzervatoři Drama Studio London. Jeho postava se objevila v polovině druhé série a zůstala až do konce seriálu. Ač bylo kouzlo jeho postavy založené na komolení anglických slov, když se měl snažit mluvit francouzsky, Bostrom hovoří francouzsky zcela plynně.

Arthur Bostrom by s knírkem připomínal strážníka Crabtreeho i dnes.

FOTO: Profimedia.cz

Po natáčení seriálu se vrátil na televizní obrazovky v rámci televizního seriálu Slečna Marplová. Aktivní je však také v rádiích, když mimo jiné účinkoval ve hře Dobrý voják Švejk. Za tímto pořadem mimochodem stála BBC. Kuriózní také určitě je, že spolu s ním ve hře účinkoval i Sam Kelly, který si v seriálu Haló, haló! zahrál roli kapitána Hanse Geeringa. A ano, opravdu se jeho postava jmenovala Geering a nikoliv Göring.

Rose Hillová alias madam Fanny Le Fan (dabovala Zuzana Talpová)



Operní zpěvačce Rose Hillové bylo skoro 70 let, když přijala roli madam Fanny Le Fan. A v seriálu zůstala celých 10 let. Dokonce ještě i po něm si zahrála v seriálu Inspektor Frost. Většina její kariéry se ale odehrála samozřejmě ještě před seriálem Haló, haló!.

Poslední roky svého života strávila v domově důchodců pro herce v Denville Hall. Zemřela v prosinci 2003 ve věku 89 let.

Richard Gibson alias Herr Otto Flick (daboval Michal Jagelka)



Může se to zdát úsměvné, ale dnes 63letý herec, který si v seriálu zahrál roli přísného gestapáka, který zbožňoval „háknkrojcíky”, se narodil v Ugandě. Bylo to ještě roky před tím, než Uganda získala nezávislost na Velké Británii. Jeho účinkování v seriálu předcházela studia na škole řečnictví a dramatu a role v seriálech The Children of the New Forest, původním seriálu Poldark či Park Ranger.

Richard Gibson a Kim Hartmanová se dočkali svých vlastních voskových figurín.

FOTO: Profimedia.cz

A jak se k roli v Haló, haló! dostal? Povšiml si ho spolutvůrce seriálu David Croft, když vyprávěl s německým přízvukem vtipy na svatbě jeho dcery. Většina jeho další herecké kariéry se pak už odehrála na prknech, která znamenají svět.

Kim Hartmanová alias vojínka Helga Geerhartová (dabovala Zuzana Skalická)



Dnes 65letá Angličanka Kim Hartmanová se po natáčení kultovního seriálu objevila v seriálech The Brittas Empire, Casualty nebo 15 Storeys High nebo Grange Hill. Aktivní byla ale i v rádiích. Na televizním kanále Travel Channel moderovala pořad Cruising To The Northern Lights.

Gavin Richards alias kapitán Alberto Bertorelli (daboval Pavel Trávníček)

Londýnský rodák Gavin Richards se jako kapitán Alberto Bertorelli objevil ve více než 30 epizodách seriálu v letech 1987 až 1989. Herecky byl ale velmi aktivní i nadále, objevil se v telenovelách Coronation Street nebo populárních EastEnders, kde hrál zhruba šest let. Účinkoval také ve filmech Full Throttle či Annie's Bar

Dnes 70letý Richards za sebou má také mnoho divadelní práce. Mimo své tvorby ve Velké Británii také spoluzakládal divadelní společnost na Novém Zélandu. A v roce 2015 vydal sbírku své vlastní poezie. S větším ohlasem se ale kniha nesetkala - jaký to stúpido ómylo...