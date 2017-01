„Měli jsme asi pětatřicet nápadů nebo písniček. Přišlo nám škoda vydávat další minialbum, a tak jsme se rozhodli pro celou desku,“ říká zpěvák Jiří Hašek.

V textech se Flattus vyjadřují k různým životním tématům z pozice těch, kteří už mají hmatatelné hudební i osobní zkušenosti. Jejich autorem je Jan Martinek, který je se členy kapely konzultoval. Sám totiž v její sestavě není.

„Selfie pro nás znamená především to, že jsme si album nahrávali sami, ve své zkušebně a pod dohledem producenta Michala Skořepy. Selfie je zároveň moderní slovo, kterého je všude kolem plno. Nemáme ho moc rádi, ale nakonec skončilo v názvu alba. Připouštím, že je paradoxní pojmenovat desku slovem, které je nám protivné. Obhájit to lze tím, že album bereme jako naše hudební selfie,“ vysvětluje Hašek.

Současně připouští, že si jako kapela tu a tam nějaké selfie udělají. Třeba když byli na turné se skupinami Harlej a Škwor a hráli před naplněnými halami.

Postapokalyptické selfie

„Dnes je normální dělat si selfie při činnostech, které ještě donedávna takříkajíc zůstávaly doma. Mnoho lidí kvůli tomu žije v jakési vitríně a dobrovolně nechává ostatní nahlížet i do svého niterného soukromí. My jsme generace, které to nepřijde přirozené,“ zamýšlí se Hašek.

Skupina prý nechce moralizovat, ale upozorňuje na absurditu stavu společnosti. „Když se podíváte na obal našeho alba, je na něm selfie po atomovém výbuchu. Je takové postapokalyptické. Ten nápad z nás v jednu chvíli doslova vyvřel, míníme tím, že selfie je kolem nás až moc,“ dodává.

Ve srovnání s předcházejícími nahrávkami je nové album méně agresivní a kapela na něm více dbá na melodické linky jak ve zpěvu, tak v hraných pasážích.

„Hudbu dnes cítíme víc melodicky a zvukově trochu jinak, přívětivěji. Řada písniček vznikla z nápadů, které byly starší, některé až deset let. Jakmile jsme je zaranžovali, dostali jsme se ke zvuku, který je na albu,“ tvrdí Hašek. „Vzpomínám si na doby, kdy konstatování, že někdo skládá melodické písničky, byla skoro až nadávka. Jsou naštěstí pryč, protože se ukázalo, že většina lidí má ráda melodické písničky.“

Momentálně Flattus chystají realizaci prvního videoklipu k albu Selfie a spřádají plány na koncertní léto. Na klubové turné by se rádi vypravili na podzim.

„Můžeme si dovolit luxus dělat hudbu pro radost. Zjistili jsme, že je to nejlepší bod, do kterého jsme mohli dospět,“ uzavírá Hašek.