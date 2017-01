„Vstupenky na původní termín jsou platné, případně je do 31. ledna 2017 možná refundace v místě jejich zakoupení,” sdělili pořadatelé.

Skupina nedávno vydala novou desku I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It (2016).

„Udělali jsme hodně osobní desku a reakce jsou neuvěřitelné,” nechal se slyšet frontman Matthew Healy. Album se po vydání okamžitě stalo číslem jedna ve více než třiceti zemích světa. Před pár dny vyneslo čtveřici z Manchestru i nominace na nejlepší album a nejlepší kapelu na letošních Brit Awards.