Ještě než se vrátí do České republiky, vydá desku Talk About That. Ta navazuje na studiovou nahrávku Find a Way to Care z roku 2015. Držitel Řádu britského impéria a čerstvě i člen bluesové síně slávy je známý tím, že ve studiu nerad prodlévá zbytečně dlouho.

I nové album nahrál svižně. „Nahrávali jsme obvyklou dobu. Přibližně týden, opravdu není důvod, aby to trvalo déle. Většinou všechno nabereme na první dobrou,“ řekl Právu.

Minulý rok pro své fanoušky přichystal dodatek ke slavnému albu Live In 1967. V tom roce jeho The Bluesbreakers tvořili kytarista Peter Green, baskytarista John McVie a bubeník Mick Fleetwood. „Jsem rád, že se lidem záznam tehdejších koncertů dodnes líbí,“ má radost zpěvák a multiinstrumentalista Mayall, jenž za svůj hlavní nástroj považuje klávesy.

Kromě zmíněných hudebníků (kteří v roce 1967 založili kapelu Fleetwod Mac) prošli skupinou The Bluesbreakers i Eric Clapton a Mick Taylor, který na konci sedmdesátých let přešel k Rolling Stones.

Podle čeho Mayall vybíral během své kariéry muzikanty, že se mu dařilo obklopovat se takovými talenty? „Není to něco, co by se dalo vysvětlit nebo definovat. Nejsou na to žádná pravidla. Jestli je to ten pravý hudebník, vám prozradí vaše ucho,“ říká.

Přestože v roce 2008 po celosvětovém turné a albu In The Palace Of The King rozpustil svou kapelu The Bluesbreakers, nepřestal koncertovat a tvrdí, že zažívá čím dál intenzivnější uměleckou svobodu.

„Minulý rok jsem odehrál mnoho koncertů a jenom do dubna příštího roku jich mám naplánováno víc než padesát. Co budu v Praze hrát, vůbec netuším, setlist se pokaždé mění a vybíráme si podle aktuální nálady v den koncertu,“ vzkazuje Mayall potenciálním návštěvníkům koncertu.