„Na pozoruhodná místa planety diváky zavede světoběžník, dobrodruh a známý ochránce spotřebitelů z pořadu A DOST! Jan Tuna. V první sérii představuje perlu Indického oceánu, ostrov Srí Lanka, a coby průvodce se podělí nejen o užitečné tipy a rady, ale překvapí i nespočtem zajímavých příhod, které mohou jeho návštěvníky potkat,” uvedla za tvůrce pořadu Marie Horovitzová.

Na Srí Lance členové štábu strávili dvanáct dnů, během kterých projeli skoro celý ostrov, a navzdory fyzické únavě způsobené velkým spánkovým deficitem připravili hned několik dílů nabitých zážitky. „Jsem průvodce, který na to má oficiální razítko. Během studia na vysoké škole jsem si udělal kurz cestovního ruchu. Tehdy jsem ale cvičně provázel jen v autobuse do Harrachova. Teď po letech to bylo náročnější. Třeba na Srí Lance jsme spali maximálně tři hodiny denně, protože jsme toho chtěli vidět a natočit co nejvíc,“ odhaluje zákulisí natáčení pořadu o cestování Jan Tuna.

Jan Tuna na Srí Lance

FOTO: Stream.cz

Z ostrova si celý tým přivezl nespočet zážitků. Patří mezi ně výstup na legendární skalní královský komplex Sigiriya, setkání tváří v tvář s divokými slony v národním parku, které provázela dramatická chvíle, během níž se rozvášněný sloní samec vydal přímo proti džípu reportéra a kameramana, čekání na leoparda, magický večer na říčním safari s ptačím ostrovem nebo spaní ve stanu v džungli, kde odvážlivce od exotických zvířat dělil jen elektrický ohradník a budily je opice, které jim skákaly po celtě nad hlavou.

„Nechceme jako jiné cestopisy jen přihlížet, ale stejně jako v A DOST! se přímo zapojit do dění na místě. Asi nejnáročnější z pěti zatím natočených dílů pro mě bylo, když jsem se měl za velmi krátkou dobu naučit surfovat na obřích vlnách. Málem jsem se utopil. A hned v prvním díle uvidíte, jestli jsem vlny nakonec zkrotil, nebo ony zkrotily mě,“ dodal Jan Tuna.

V dalších epizodách se diváci mohou těšit na další záběry například z Ománu, Spojených arabských emirátů, Zanzibaru, Malediv či Madagaskaru. První díl pořadu Honza na cestách je k vidění na Stream.cz.