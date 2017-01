Autorka světoznámých knih o Harry Potterovi čtenáře ve svém scénáristickém debutu zavede do známého, ale přitom zcela nového světa kouzel, sdělila za nakladatelství Albatros Veronika Sonnková.

Rowlingová podle ní dává svým dalším fantastickým příběhem vzniknout zcela nové sérii ze svého kouzelnického světa. Její bestsellerová série o Harrym Potterovi vycházela mezi lety 1997 a 2007. V tomto roce tak budou její fanoušci slavit 20 let od vydání prvního dílu Harry Potter a Kámen mudrců v angličtině. Po celém světě se prodalo přes 450 miliónů výtisků série, knihy byly přeloženy do 79 jazyků a vzniklo podle nich osm úspěšných filmů. Rowlingová napsala také tři doprovodné knihy: Famfrpál v průběhu věků, Fantastická zvířata a kde je najít a ve prospěch její dětské charity Lumos také Bajky barda Beedleho.

V Čechách se prodalo 1,7 miliónu výtisků původní série. Úspěšný byl také osmý příběh ze světa Harryho Pottera, na podzim roku 2016 vydaný scénář divadelní hry Harry Potter a prokleté dítě. Během prvních tří měsíců od vydání knihy se v Česku prodalo téměř 100 000 jejích výtisků.

Fantazie a vtip



„Scénáristický debut J.K. Rowlingové, Fantastická zvířata a kde je najít, je mistrovským vyjádřením autorčiny fantazie, vtipu a smyslu pro detail. Tento podmanivý příběh o odvaze, přátelství a lásce je stejně vzrušující ve své knižní podobě jako na velké obrazovce; jeho postavy si nelze nezamilovat,” uvedla ke knize její překladatelka Helena Šváchová.

Děj knihy začíná v New Yorku v roce 1926, a přestože vychází z potterovských příběhů, přivádí na scénu nové postavy i nové zápletky. Scamander se vrací z cesty kolem světa, během níž našel a zdokumentoval pestrou škálu kouzelných tvorů. Nakrátko se zastaví v New Yorku a zase by z něj bez nehody odjel, nebýt Jacoba - nečara, jak jsou v Americe označováni mudlové známí z původní série, ztraceného magického kufříku a útěku několika fantastických stvoření, která by mohla způsobit světu nečarů i čarodějů problémy.

Film Fantastická zvířata a kde je najít má být prvním snímkem v nové filmové sérii. Režíroval ho David Yates, režisér posledních čtyř celovečerních filmů o Harrym Potterovi. Kromě scénáře filmu Fantastická zvířata a kde je najít spolupracovala Rowlingová také na divadelní hře Harry Potter a prokleté dítě. Hra měla premiéru 30. července 2016, její scénář vyšel v září česky, ale hra se v ČR zatím neuvádí.