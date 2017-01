„Pragueshorts dětem se bude promítat hned dvakrát, a to v sobotu 21. ledna v kině Bio Oko a v neděli 22. ledna v kině Aero, vždy v 15 hodin. Dětský dramaturgický tým letos vybral sedm filmů a to z Německa, Francie, Slovinska a nechybí ani zástupce z ČR. Malým divákům nabídneme možnost prožít spoustu filmových dobrodružství. Nejen s vlkem s vášní pro balet, chobotnicí, panem Hříbkem, ale třeba i s princem Ki Ki Do. Na projekce navíc navazuje 90 minut aktivit, během kterých se děti nejen dostatečně vyřádí, ale pod vedením zkušených lektorů mohou rozvíjet svou fantazii a kreativitu,“ řekla koordinátorka sekce Pragueshorts dětem Anna Purkrábková.

Program pořádá Festival krátkých filmů Praha ve spolupráci s Aeroškolou.

„Na pohádky bude již tradičně navazovat aktivní program pro děti přímo v sále. Tentokráte si popovídáme o zvířecích hrdinech, které uvidíme v pohádkách, ale i o těch, které znáte z jiných filmů. Řekneme vám, jak se vlastně se skutečnými zvířecími herci zachází, aby dokázali správně ztvárnit svou roli, jak takové natáčení se zvířaty vypadá, i jakými triky lze skutečné zvíře ve filmu nahradit. Nakonec si pak všichni vlastního zvířecího herce vyrobíme,“ vysvětlila Linda Arbanová z Aeroškoly a dodává, že pravidelný cyklus pro rodiče s filmumilovnými dětmi pořádá kino Aero každou neděli, a kino Bio Oko každou sobotu. Více na www.pragueshorts.com.